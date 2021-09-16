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24 человека пострадали из-за распыления газового баллончика в школе № 36 Махачкалы.

По данным управления МВД по Дагестану, днем 16 сентября во время перемены двое девятиклассников распылили баллончик со слезоточивым газом «Черемуха».

В результате инцидента были госпитализированы 19 человек. Среди пострадавших ученики второго, пятого, девятого, десятого классов, а также один педагог. Трое школьников находятся в реанимации, поскольку им необходим кислород, сообщили в мэрии Махачкалы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Из-за инцидента все занятия в школе отменены. В помещениях проводится генеральная уборка с дезинфекцией.

Подростков, распыливших газ, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.