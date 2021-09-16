Трех журналисток «Важных историй» оштрафовали за пикеты против закона об «иноагентах»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал журналисток издания «Важные истории» Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Полину Ужвак, задержанных на акции против признания российских независимых СМИ «иностранными агентами».
Как сообщает «Новая газета», журналисток признали виновными в нарушении правил проведения митингов, каждой из них назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Они будут обжаловать решение суда.
Серия одиночных пикетов проходила 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, около у здания Минюста РФ в Москве.
14 сентября более 150 российских СМИ, некоммерческих и благотворительных организаций запустили петицию с требованием отменить закон об «иностранных агентах». За двое суток ее подписали почти 100 тысяч человек.