Трех журналисток «Важных историй» оштрафовали за пикеты против закона об «иноагентах»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал журналисток издания , и Полину Ужвак, задержанных на акции против признания российских независимых СМИ «иностранными агентами».

Как сообщает «Новая газета», журналисток признали виновными в нарушении правил проведения митингов, каждой из них назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Они будут обжаловать решение суда.

Серия одиночных пикетов проходила 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, около у здания Минюста РФ в Москве.

14 сентября более 150 российских СМИ, некоммерческих и благотворительных организаций запустили петицию с требованием отменить закон об «иностранных агентах». За двое суток ее подписали почти 100 тысяч человек.

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