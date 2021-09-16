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Сын сопредседателя «Общероссийского народного фронта» Елены Шмелевой в 2018 году бесплатно получил от государства квартиру в центре Москвы. Об этом пишет .

Максим Мальков, который тогда был 20-летним студентом, получил квартиру от управделами президента в жилом комплексе «Дом на Тишинке». Спустя год он подарил эту недвижимость матери. Сейчас, будучи кандидатом в депутаты, она указала ее в своей декларации.

The Insider оценил стоимость квартиры в 100 миллионов рублей. Издание подчеркивает, что в 2018 году ни Шмелева, ни ее сын не состояли на госслужбе, поэтому не имели права на получение квартиры. У Шмелевой, отмечает издание, была своя квартира в Москве, которая в том же году перешла в собственность государства, но она стоит на порядок меньше — лишь 13 миллионов рублей.

Елена Шмелева на выборах 2021 года идет под четвертым номером в общефедеральном списке «Единой России».

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