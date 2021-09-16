Суд отклонил один из четырех исков о сексуальном насилии, поданных против Мэрилина Мэнсона

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Исковое заявление анонимной женщины, обвинившей американского музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Уорнер) в сексуальном насилии, отклонено судом, сообщают Pitchfork и TMZ.

Иск против Мэнсона от женщины, идентифицированной в судебных документах как Джейн Доу, был подан в мае 2021 года. Истица утверждает, что в 2011 году, когда она некоторое время встречалась с музыкантом, Мэнсон изнасиловал ее, а также угрожал убийством.

Судья, рассматривающий дело, постановил, что выдвинутых обвинений недостаточно для уголовного преследования Мэнсона. Заявительнице дали 20 дней на то, чтобы внести дополнительные подробности в иск.

Это уже четвертый иск против Мэрилина Мэнсона, касающийся сексуального насилия. На музыканта также подали в суд его бывшая ассистентка Эшли Уолтерс, актриса Эсме Бьянко и модель Эшли Морган Смитлайн. Ранее Мэнсона в насилии открыто обвинила актриса Эван Рейчел Вуд. Тем не менее она не стала подавать в суд на музыканта.

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