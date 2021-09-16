Сотрудники Wildberries объявили о забастовке из-за снижения зарплат. Компания пообещала им доплатить

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15 сентября на сайте Change.org была опубликована петиция от имени работников интернет-магазина Wildberries. Они заявили, что в ряде филиалов компании начнется из-за снижения зарплат.

В петиции сказано, что с июля 2021 года в Wildberries ввели новую мотивацию оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза, из-за чего некоторые менеджеры недополучили до 40 тысяч рублей.

Данная мотивация… принимает за норму работы скорость обработки поступившего на самовывоз товара. Однако составители мотивации не приняли во внимание тот факт, что менеджер самовывоза выполняет обязанности не только кладовщика, но и кассира. Фактически изложенные условия оплаты невыполнимы на большей части самовывозов России ввиду большой загруженности складов и большого потока клиентов.

Авторы петиции потребовали пересмотреть мотивацию и доплатить сотрудникам, а также заявили о «начале забастовки на территории ряда регионов филиальной сети» Wildberries. В каких именно филиалах она пройдет, и сколько людей будут принимать в ней участие, не уточнялось.

До получения разъяснений и положительного решения проблемных вопросов обязуемся выполнять необходимый минимум работы согласно текущей мотивации.

Представитель Wildberries сообщил Forbes, что этим летом компания действительно ввела новую мотивацию. После этого доход 90% сотрудников точек выдачи увеличился. Доход оставшихся 10% снизился, так как скорость их работы была ниже, заявил собеседник Forbes.

Мы находимся в диалоге с нашими сотрудниками, разъясняем им новые компании и как можно с их помощью увеличить свой доход. В рамках переходного периода им будет произведена доплата до их среднего дохода уже в ближайшее время.

Петиция на данный момент собирала более двух тысяч подписей. Уже в день публикации в ней появилось обновление, где говорится, что «руководство пошло на контакт» и пообещало выполнить перерасчет зарплаты «за минимально возможный период».

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