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«Медуза», я с тобой

Полностью электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет

Источник: Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce провела первые испытания своего электрического самолета Spirit of Innovation («Дух инноваций»), говорится в сообщении производителя.

15 сентября самолет поднялся в небо над Великобританией, взлетев с испытательного аэродрома британского Минобороны «Боскомб Даун». Полет продолжался около 15 минут.

Первый полет Spirit of Innovation
Rolls-Royce

В Rolls-Royce отметили, что первый полет знаменует начало этапа интенсивных летных испытаний, в ходе которых специалисты компании соберут сведения о работе аккумуляторов и системы двигателей.

Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт (это примерно 544 лошадиных сил). В компании рассчитывают, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 километров в час.

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«Медуза», я с тобой
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