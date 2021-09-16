Полностью электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Компания Rolls-Royce провела первые испытания своего электрического самолета Spirit of Innovation («Дух инноваций»), говорится в сообщении производителя.

15 сентября самолет поднялся в небо над Великобританией, взлетев с испытательного аэродрома британского Минобороны «Боскомб Даун». Полет продолжался около 15 минут.

Первый полет Spirit of Innovation Rolls-Royce

В Rolls-Royce отметили, что первый полет знаменует начало этапа интенсивных летных испытаний, в ходе которых специалисты компании соберут сведения о работе аккумуляторов и системы двигателей.

Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт (это примерно 544 лошадиных сил). В компании рассчитывают, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 километров в час.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой