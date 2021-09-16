Петицию за отмену закона об «иностранных агентах» подписали 100 тысяч человек. И более 200 организаций
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Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Петицию с требованием отмены российского законодательства об «иностранных агентах» подписали более 100 тысяч человек.
Петиция была опубликована в полдень 14 сентября. Чтобы собрать 100 тысяч подписей, потребовалось чуть более двух суток.
Авторы петиции — более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза». Мы считаем законодательство об «иноагентах» неправовым и дискриминационным. Оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека.
В петиции также говорится, что регулярное пополнение списка «иностранных агентов» — это акт государственного давления на СМИ и общественные организации.
Подписать петицию можно здесь.