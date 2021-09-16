Петицию за отмену закона об «иностранных агентах» подписали 100 тысяч человек. И более 200 организаций

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Петицию с требованием отмены российского законодательства об «иностранных агентах» подписали более 100 тысяч человек.

Петиция была опубликована в полдень 14 сентября. Чтобы собрать 100 тысяч подписей, потребовалось чуть более двух суток.

Авторы петиции — более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза». Мы считаем законодательство об «иноагентах» неправовым и дискриминационным. Оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека.

В петиции также говорится, что регулярное пополнение списка «иностранных агентов» — это акт государственного давления на СМИ и общественные организации.

Подписать петицию можно здесь.

А вот полный текст петиции

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

А вот полный текст петиции

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой