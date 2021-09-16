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«Медуза», я с тобой

Microsoft отказалась от паролей для аккаунтов

Источник: MIcrosoft

Корпорация Microsoft разрешила пользователям своих сетевых сервисов отказаться от паролей для учетных записей.

«Никто не любит пароли. Они неудобны. Они — главная мишень для атак. Тем не менее, много лет они были самым важным пластом безопасности для всего в нашей цифровой жизни», — сказано в сообщении на сайте Microsoft.

С 15 сентября Microsoft дала пользователям возможность отключить пароль в своей учетной записи. Для входа в аккаунт теперь можно использовать приложения Microsoft Authenticator и Windows Hello, ключ безопасности или код подтверждения, который будет отправлен на телефон или электронную почту.

В марте Microsoft позволила отказаться от паролей юридическим лицам.

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«Медуза», я с тобой
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