В Петербурге младенец умер из-за иглы, забытой в легком при оказании медицинской помощи. СК возбудил уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели в Петербурге полуторамесячного мальчика, который умер из-за части иглы, повредившей его легкие. Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СК, после рождения мальчик находился в нескольких больницах Петербурга. Когда ему оказывали медпомощь, в теле ребенка оставили инородный предмет — часть иглы. Следователи не уточнили, в каком из учреждений это произошло.

Младенец умер 12 сентября «от инородного тела (части иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери», говорится в сообщении СК.

Первым о смерти младенца сообщило издание «Фонтанка». По его данным, младенец умер спустя сутки после выписки из Детской городской клинической больницы № 5. Он находился в больнице с гнойным воспалением в области живота. В больнице мальчику, в частности, провели срочное вмешательство по вскрытию абсцесса.