В Абхазии возбудили дело против троих милиционеров из-за пыток туриста из России

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Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении троих сотрудников УВД по Гагрскому району, которых подозревают в пытках жителя Петербурга Артема Русских. Об этом говорится в сообщениях прокуратуры и правозащитного проекта «Зона права».

По версии следствия, 7 апреля трое милиционеров задержали петербуржца, заподозрив его в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в районное отделение милиции. Милиционеры спрашивали у задержанного о цели его визита в Абхазию и о том, не распространяет ли он наркотики с помощью «закладок».

После беседы Артема Русских отпустили, но уже спустя пять минут снова задержали. Вместе с ним в отделение милиции доставили его жену и их подругу, которых незаконно опросили и досмотрели. Милиционеры избивали Артема Русских, показывали ему пистолет и угрожали расправой, если он не признается в закладке наркотиков. Его также вывезли на пустырь, где избили резиновой дубинкой.

На следующий день Артема Русских отпустили. У него диагностировали перелом трех ребер, травму правой почки, множественные ушибы, ссадины и гематомы на лице и голове. Уже в России потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В сообщении прокуратуры Абхазии упоминаются фамилии, инициалы и должности троих подозреваемых: это начальник отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району Багателия Х.В., оперуполномоченный Аншба Т.Р. и участковый Джалагония Д. Ю. Кроме того, в деле фигурируют «иные неустановленные сотрудники УВД».

Интересы потерпевшей стороны представляет адвокат Александр Попков, сотрудничающий с «Зоной права».