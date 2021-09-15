Самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге. Он благополучно приземлился

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Обновление. Уже после публикации заметки «Интерфакс» сообщил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Петербурга. Никто из 96 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Пассажирский самолет Airbus A319, выполняющий рейс из Анталии, подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Самолет авиакомпании «Россия» не приземлился в установленное время в аэропорту «и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия», рассказал собеседник агентства. Это случилось после того, как самолет попал в стаю птиц.

По данным сервиса Flightradar24, самолет выполняет маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 670 метров над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 километров в час).

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