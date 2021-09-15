Петицию против закона об «иноагентах» за сутки подписали 66 тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Петицию с требованием отмены законодательства об «иностранных агентах» за первые сутки поддержали более 66 тысяч человек.

Сбор подписей на сайте Change.org начался 14 сентября в полдень по Москве. На момент написания этой заметки под обращением подписались 66 тысяч 588 человек.

Авторами петиции выступили более 150 СМИ, НКО, просветительских и благотворительных организаций. В обращении подчеркивается, что законодательство об «иноагентах» в России является неправовым и дискриминационным и противоречит как Конституции РФ, так и Европейской конвенции о защите прав человека.

Подписать петицию можно здесь.

Читайте также

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Читайте также

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой