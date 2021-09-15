На Красной площади развернули баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!»
Источник: ОВД-Инфо
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На Красной площади четверо активистов «Гражданского общества Калужской области» днем 15 сентября развернули баннер с надписью «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Уже через несколько секунд к активистам подбежали сотрудники полиции и свернули баннер. Их задержали, одного из активистов избили в полицейском автомобиле.
Вместе с активистами задержали журналиста RusNews Евгения Евсюкова, снимавшего акцию. У него отобрали пресс-карту.