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«Медуза», я с тобой

На Красной площади развернули баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!»

Источник: ОВД-Инфо

На Красной площади четверо активистов «Гражданского общества Калужской области» днем 15 сентября развернули баннер с надписью «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!». Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Уже через несколько секунд к активистам подбежали сотрудники полиции и свернули баннер. Их задержали, одного из активистов избили в полицейском автомобиле. 

Вместе с активистами задержали журналиста RusNews Евгения Евсюкова, снимавшего акцию. У него отобрали пресс-карту.

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«Медуза», я с тобой
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