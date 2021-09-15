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«Медуза», я с тобой

Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову

Источник: Интерфакс

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении кассационной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову за ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд первой инстанции приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

В кассационной жалобе адвокаты настаивали, что при вынесении приговора суд не учел смягчающие обстоятельства — в частности, его участие в благотворительной деятельности, а также материальную помощь близким погибшего в ДТП Сергея Захарова. 

Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

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«Медуза», я с тобой
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