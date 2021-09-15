Доминик Рааб уволен с поста главы МИД Великобритании. Он отдыхал на Крите, когда талибы взяли Кабул

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ряд перестановок в правительстве страны, в том числе, поменяв министра иностранных дел, сообщает «Би-би-си».

Новым главой МИД Великобритании вместо Доминика Рааба была назначена Элизабет Трасс, которая до последнего времени руководила министерством внешней торговли.

При этом Рааб остался в правительстве, получив пост вице премьера, а также министра юстиции, на котором он сменил Майкла Гоува. Гоув, в свою очередь, стал министром жилищного строительства — с этой должности был уволен Роберт Дженрик.

Помимо этого, Джонсон отправил в отставку Гэвина Уильямсона с поста министра образования. Этот пост занял Надим Захави.

Доминик Рааб возглавлял МИД Великобритании с июля 2019 года. В последние недели Рааба серьезно критиковали за его поведение во время наступления в Афганистане. В момент взятия Кабула он находился в отпуске на Крите, а после этого, как выяснилось позже, не стал звонить главе МИД Афганистана по поводу эвакуации афганских переводчиков, помогавших британцам.

Как отмечает Reuters, Борис Джонсон пошел на перестановки в кабинете министров на фоне общего недовольства действиями правительства из-за медленного возвращения уровня жизни и доходов к допандемийным значениям.

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