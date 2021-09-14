Жительницу Подмосковья, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали на допрос

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Жительница Московской области Наталья Чуканова сообщила РБК, что ее вызвали на два допроса в Следственный комитет после того, как она привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи из-за того, что не могла ее похоронить.

«Меня вызывают сразу в два места, позвонили около двух часов назад. Вызывают в следственный комитет Балашихи и в Москву . Я не могу ответить, зачем и почему именно на Лубянку», — рассказала Чуканова.

Чуканова отметила, что ей не сказали причину вызова на допрос. «Сообщили, что хотят взять объяснение по ситуации», — сказала женщина. Она собирается посетить балашихинский СК 16 сентября, а на допрос в Москву поедет на следующей неделе.

11 сентября Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи из-за того, что не могла получить разрешение на захоронение. Она собиралась похоронить сестру на Фенинском кладбище в Балашихе, где уже похоронен их отец, но с нее потребовали 120 тысяч рублей за разрешение на захоронение. В тот же день местные власти помогли Чукановой решить проблему и ее сестру похоронили на Фенинском кладбище.

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