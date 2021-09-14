Полиция задержала подозреваемого в нападении на солиста группы «25/17» Бледного. В него стреляли в центре Москвы

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Полиция Москвы задержала 18-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что он стрелял в рэп-исполнителя, солиста группы «25/17» Андрея Позднухова (Бледного). Об этом, не называя имени потерпевшего, сообщила пресс-служба московской полиции. ТАСС уточняет, что задержан подозреваемый в нападении на Бледного.

Конфликт между музыкантом и молодым человеком произошел вечером 12 сентября на площади Тверская Застава возле «Макдоналдса». Сообщалось, что в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Когда на место прибыли полицейские, музыкант отказался писать заявление и заявил, что не нуждается в медицинской помощи. Затем он все же обратился в травмпункт, где ему зашили рану на подбородке.

По данным телеграм-канала «112» и «Комсомольской правды», в нападении подозревают 18-летнего Сергея Короленкова. Его задержали в ночь на 14 сентября на Алтуфьевском шоссе в Москве. У него изъяли и отправили на экспертизу «предмет, конструктивно схожий с оружием», сказали в МВД. Задержанный сказал полицейским, что это аэрозольный пистолет.

Сергей Короленков рассказал на допросе, что между его компанией и компанией Бледного произошел конфликт, во время которого музыкант угрожал ему убийством. Молодой человек сказал, что начал стрелять, когда музыкант «понесся на нас, дабы просто убить, как он выражался». По его словам, ни один выстрел не остановил Бледного. Судя по видеозаписи нападения, после первого выстрела Короленков начал убегать, а Бледный бросился за ним в погоню. После второго выстрела музыкант упал, но поднялся и продолжил преследование.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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