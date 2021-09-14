The Insider: Григорий Явлинский во время президентских выборов получил 30 миллионов рублей от адвокатского бюро, «тесно связанного» с властями

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сообщил, не указывая источник информации, что в 2018 году основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский «во время президентских выборов» получил 30 миллионов рублей от адвокатского бюро «Инфралекс».

Издание пишет, что это адвокатское бюро «тесно связано» с российскими властями. Среди его клиентов — министерство транспорта, Минпросвещения, «Российские железные дороги», Сбербанк. Кроме того, один из учредителей «Инфралекса» Алексей Попов — деловой партнер жены главы Сбербанка Германа Грефа Яны Греф.

The Insider указывает, что Григорий Явлинский перед выборами в Госдуму в 2016 году подал декларацию, в которой говорилось, что на его счетах находится 12 миллионов рублей. Перед выборами президента в 2018 году Явлинский задекларировал 60 миллионов рублей, которые хранились на его счетах.

В компании «Инфралекс» сообщили изданию, что в начале 2017 года заключили с Явлинским «гражданско-правовой договор на оказание консультационных услуг», в рамках которого политик получает «ежемесячное вознаграждение». Пресс-секретарь основателя «Яблока» Игорь Яковлев сказал, что в рамках договора Явлинский с марта 2017 года «оказывает юристам консультационные услуги, предоставляя аналитику в сфере экономики» (Явлинский — доктор экономических наук).

The Insider отметил, что в октябре 2020 года Явлинский, согласно выпискам из Росреестра, приобрел особняк в поселке Новодарьино в Одинцовском районе Подмосковья. В собственности политика находятся участок земли площадью 28 соток и 400-метровый коттедж с пятью спальнями. В архивном объявлении о продаже этого дома говорилось, что он стоит 55 миллионов рублей.

Пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев сказал, что основатель «Яблока» и его жена купили дом «за счет накоплений, аккумулированных за последние 30 лет трудовой деятельности». Отвечая на вопрос об увеличении средств на счетах Явлинского перед президентскими выборами, Яковлев сказал, что после прекращения полномочий депутата заксобрания Петербурга в 2016 году Явлинский «начал сотрудничать с разными партнерами, которыми были востребованы его компетенции в области экономики и экономического анализа».

Текст The Insider о Явлинском вышел за три дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Явлинский не выдвигал свою кандидатуру на выборах.

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