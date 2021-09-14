Таксисты в аэропорту Домодедово стали бороться с конкурентами, вызывая себе Uber и отменяя заказ

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Водители такси, работающие в московском аэропорту Домодедово, придумали новую схему борьбы с конкурирующими таксистами, рассказал в фейсбуке журналист Милослав Чемоданов. Первым внимание на его пост обратило издание vc.ru.

По словам Чемоданова, в аэропорту Домодедово он вызвал Uber, после чего водитель в личной переписке стал спрашивать, работает ли тот таксистом. Чемоданов сказал, что он пассажир, после чего водитель написал: «Брат, если ты таксист, то просто отмени заказ по-человечески».

«Оказалось, в последнее время таксисты в аэропорту так избавляются от конкурентов: вызывают „убер“, а когда машина подъезжает, отменяют заказ», — рассказал Чемоданов. Он отметил, что по правилам Домодедово водители могут бесплатно въехать на территорию на 15 минут, но так можно сделать лишь дважды в течение двух часов.

Водитель такси, с которым общался Чемоданов, рассказал, что уже трижды сталкивался с этой схемой.

В сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации.

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