Правительство России предложило отключать связь гражданам во время чрезвычайных ситуаций. Чтобы ей могли пользоваться силовики

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило дать властям право отключать любые виды связи для обычных пользователей во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что отключение связи для россиян может понадобиться, чтобы обеспечить ее «приоритетным пользователям» — Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюсту, Росгвардии, а также «координационным органам всех уровней» единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

По версии министерства цифрового развития, такие меры могут оказаться необходимыми «в целях обеспечения проведения приоритетными пользователями неотложных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий».

Под действие постановления попадут любые сети связи, независимо от формы собственности, функционального назначения и технических характеристик.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.

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