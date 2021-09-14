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«Медуза», я с тобой

Петиция с требованием отменить закон об «иностранных агентах» собрала 25 тысяч подписей за первые семь часов

Источник: Change.org

Петиция за отмену законодательства об «иностранных агентах», с которой выступили более 150 СМИ, НКО, просветительских и благотворительных организаций, собрала более 25 тысяч подписей за семь часов. 

Сбор подписей был начат 14 сентября в полдень по Москве, а на момент написания этой заметки под обращением подписались 25,4 тысячи человек. 

Авторы петиции, в число которых вошла и «Медуза», называют законодательство об «иноагентах» откровенно дискриминационным и неправовым, указывая, что оно противоречит как Конституции РФ, так и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В петиции подчеркивается, что с момента принятия первой версии закона об «иностранных агентах» девять лет назад законодательство только ужесточалось, хотя власти обещали скорректировать правоприменение. 

Подписать петицию можно здесь.

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«Медуза», я с тобой
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