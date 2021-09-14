Петиция с требованием отменить закон об «иностранных агентах» собрала 25 тысяч подписей за первые семь часов
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Петиция за отмену законодательства об «иностранных агентах», с которой выступили более 150 СМИ, НКО, просветительских и благотворительных организаций, собрала более 25 тысяч подписей за семь часов.
Сбор подписей был начат 14 сентября в полдень по Москве, а на момент написания этой заметки под обращением подписались 25,4 тысячи человек.
Авторы петиции, в число которых вошла и «Медуза», называют законодательство об «иноагентах» откровенно дискриминационным и неправовым, указывая, что оно противоречит как Конституции РФ, так и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В петиции подчеркивается, что с момента принятия первой версии закона об «иностранных агентах» девять лет назад законодательство только ужесточалось, хотя власти обещали скорректировать правоприменение.
Подписать петицию можно здесь.