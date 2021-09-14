Петиция с требованием отменить закон об «иностранных агентах» собрала 25 тысяч подписей за первые семь часов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Петиция за отмену законодательства об «иностранных агентах», с которой выступили более 150 СМИ, НКО, просветительских и благотворительных организаций, собрала более 25 тысяч подписей за семь часов.

Сбор подписей был начат 14 сентября в полдень по Москве, а на момент написания этой заметки под обращением подписались 25,4 тысячи человек.

Авторы петиции, в число которых вошла и «Медуза», называют законодательство об «иноагентах» откровенно дискриминационным и неправовым, указывая, что оно противоречит как Конституции РФ, так и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В петиции подчеркивается, что с момента принятия первой версии закона об «иностранных агентах» девять лет назад законодательство только ужесточалось, хотя власти обещали скорректировать правоприменение.

Подписать петицию можно здесь.

Читайте также

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Читайте также

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой