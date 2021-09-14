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Российский телеведущий Иван Ургант стал кавалером ордена Звезды Италии. Эту награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано на церемонии в посольстве республики в Москве, сообщает ТАСС.

Ургант — соавтор новогоднего выпуска программы «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». В нем современные российские хиты были исполнены на итальянском языке и стилизованы под концерты итальянской эстрады 1980-х годов. Это шоу имело огромный успех не только в России, но и в Италии.

Орден Звезды Италии — государственная награда из пяти степеней, которую присуждает президент Италии по предложению главы МИДа. Ею награждают итальянцев, проживающих за рубежом, а также иностранцев, имеющих особые заслуги в продвижении дружественных связей между Италией и другими странами.

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