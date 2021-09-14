Apple представила четыре новых айфона. У Pro-версий появилась модель с 1 терабайтом памяти, а «челка» наконец-то стала поменьше

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Компания Apple в ходе презентации 14 сентября представила линейку новых айфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

6,1-дюймовый iPhone 13 и 5,4-дюймовый iPhone 13 mini, как и раньше, имеют OLED-экран, который на 28% ярче предыдущего поколения, а также алюминиевые рамки. Фирменная «челка» стала меньше на 20%.

iPhone 13 Mini Apple

iPhone 13 Pro Apple

Камеры усовершенствовали, у 13 и 13 mini их расположили по диагонали. Айфоны получили возможность записи видео с режимом «Киноэффект». Базовая версия айфона теперь имеет 128 гигабайт встроенной памяти, также есть версии с 256 и 512 гигабайтами памяти. Впервые в истории Apple у Pro-версий появилась модель с 1 терабайтом.

6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max получили три совершенно новых камеры и улучшенный дисплей с высокой частотой обновления до 120 Гц. Сверхширокоугольный объектив позволяет обеспечивать лучшую съемку при слабом освещении, а телеобъектив получил трехкратный зум. У всех трех камер теперь есть ночной режим, а также новый режим макросъемки, позволяющий снимать с расстояния двух сантиметров.

Батарея iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше, чем у iPhone 12, а батарея iPhone 13 mini — на 1,5 часа дольше, чем младшая модель iPhone 12. В то же время iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем 12 Pro Max, а iPhone 13 Pro — на 1,5 часа дольше, чем 12 Pro Max.

Стоимость iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, iPhone 13 — от 799 долларов, iPhone 13 Pro — от 999 долларов, iPhone 13 Pro Max — от 1099 долларов.

Обновление. Предзаказ на новые айфоны в России открывается 22 сентября, продажи начнутся 24 сентября, говорится в сообщении Apple, поступившем в «Медузу». Цены на iPhone 13 mini начинаются от 69 990 рублей, на iPhone 13 — от 79 990 рублей, на iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей, на iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей. А iPhone 13 Pro Max с 1 терабайтом памяти стоит 159 990 рублей.

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