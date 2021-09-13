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В учебнике английского языка для шестого класса нашли ссылку на порносайт. Издательство «Просвещение» попросило Роскомнадзор его заблокировать

Источник: Фонтанка.ру
Обновлено. В Минпросвещения сообщили, что учебник будет отозван.

В учебнике по английскому языку «Spotlight» для шестого класса, рекомендованном министерством образования, обнаружили ссылку на порносайт. Внимание на это первыми обратили пользователи интернет-сообщества Pikabu.

В одном из разделов учебника есть задание, которое посвящено удостоверениям личности, визиткам и кредитным картам. В этом упражнении представлены примеры таких карточек — на одной из них, членской карте спортивного клуба, внизу мелким шрифтом оказался написан адрес интернет-ресурса с порнографией. 

Как пишет «Фонтанка», ссылка встречается в изданиях учебника 2008-го (тираж — 70 тысяч экземпляров), 2014-го (50 тысяч) и 2021 годов. Сам интернет-сайт до сих пор является рабочим, в 2021 году он последний раз сменил владельца. 

В издательстве «Просвещение», которое выпускало учебник, сообщили, что приостановили выпуск и распространение печатной версии учебника. Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт. 

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