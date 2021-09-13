В подмосковном поселке Бужаниново жители вышли на народный сход после убийства пожилой женщины, в котором подозревают мигрантов

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В поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области местные жители вышли на народный сход, требуя депортировать мигрантов, работающих на местном предприятии. Это произошло после убийства пожилой женщины, в котором заподозрили приезжих.

65-летняя женщина пропала накануне, когда пошла в лес собирать грибы. Позже ее тело было обнаружено неподалеку от железнодорожных путей. Местные издания «Копейка» и «AltGazeta», сославшись на письма читателей, написали, что в убийстве заподозрили троих мигрантов, двоих из которых уже задержали.

Вечером 13 сентября у общежития, где живут мигранты, работающие на компанию «Экоокна», собрались несколько сотен человек с требованиями наказать преступников и ликвидировать общежитие. Readovka сообщает, что люди также требуют встречи с руководством МВД. Здание окружили сотрудники полиции.

Baza отмечает, что местные жители давно недовольны поведением мигрантов — по их словам, на улицах они пристают к женщинам и к несовершеннолетним девочкам. «Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность», — рассказал «Подъему» один из участников схода.

В МВД официально происходящее в Бужаниново пока не комментировали.

Обновлено. СК подтвердил, что в Бужаниново задержаны «двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения» по подозрению в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины.

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