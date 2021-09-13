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«Медуза», я с тобой

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией

Источник: Правительство России

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами — Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства РФ.

Полеты в эти страны начнутся 21 сентября.

С этой же даты будут возобновлены полеты на курорты Турции и Египта из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Россия возобновляет авиасообщение с другими странами с августа 2020 года. Сейчас прямые рейсы восстановлены с несколькими десятками государств. В некоторые из них (в том числе, в большинство стран Европы) прилететь с туристическими целями все еще нельзя.

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«Медуза», я с тобой
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