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Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение законодательства в действиях мобильного оператора Tele2, который в начале года повысил стоимость услуг связи. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как подчеркнули в ФАС, проверка установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат.

Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.

В Tele2 заявили, что открыты к диалогу с ФАС, но подчеркнули, что намерены отстаивать свою позицию — по версии оператора, экономическое обоснование повышения тарифов было предоставлено ФАС. Помимо этого, заявили в Tele2, компания заранее «выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях».

Рост тарифов Tele2 в январе 2021 года затронул 12 миллионов абонентов. По данным ФАС, цены на услуги подорожали в среднем на 13%. В Tele2 повышение цен на связь объясняли повышением нагрузки на оборудование из-за роста трафика, вызванного пандемией коронавируса.

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