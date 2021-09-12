В Петербурге медработники привязали трехлетнего сироту к стулу его же колготками. СК начал проверку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Медработники одной из больниц Петербурга привязали трехлетнего мальчика-сироту к стулу за ноги, использовав его же колготки, сообщила «Таким делам» жительница Петербурга Дарья Машнова.

8 сентября Машнова опубликовала в инстаграме видео, снятое , где мальчика привязали к стулу. Машнова рассказала, что ребенка также привязывали к кровати. Медработники объяснили это тем, что за мальчиком некому следить. По словам Машновой, ребенок все время находился один и играл с пластиковой бутылкой.

Прокуратура, Следственный комитет и городской комитет по здравоохранению организовали проверки случившегося. Вечером 12 сентября следователи приехали в больницу и стали опрашивать сотрудников и пациентов, сообщила Машнова в сторис в инстаграме.

В комитете по здравоохранению рассказали, что трехлетнему мальчику предоставили няню. «Ребенку ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.