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Испанская певица, участница дуэта Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет. Сообщение о ее смерти появилось в инстаграме коллектива. Певица умерла 11 сентября в Мадриде в окружении своей семьи, сообщает BBC News.

Мария Мендиола Jürgen & Thomas / Getty Images

Мария Мендиола известна как одна из основательниц поп-дуэта Baccara. Она создала его вместе с Майте Матеос в 1977 году, когда они обе работали танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура. Сперва они исполняли песни других групп, а известность получили после выхода первого сингла «Yes Sir, I Can Boogie». Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы и стала самым продаваемым синглом женской группы того времени (продано свыше 16 миллионов копий).

Baccara — Yes Sir, I Can Boogie (Starparade 02.06.1977) (VOD) BaccaraVEVO

В 1978 году Baccara выпустила следующий сингл «Sorry, Iʼm a Lady», который также стал хитом. В том же году Baccara выступила на «Евровидении», заняв седьмое место. Группа выпустила еще два альбома, но к середине 1980-х годов участницы коллектива расстались, запустив два конкурирующих проекта — Baccara и New Baccara. Новой партнершей Марии Мендиолы стала Мариса Перес, с которой они записали песни «Touch Me», «Fantasy Boy» и «Call Me Up». После ухода Перес из группы в 2008 году ее заменила Кристина Севилья.