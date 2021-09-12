Самолет L-410 с 16 людьми на борту упал под Иркутском. Есть погибшие

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Обновление. В авиакатастрофе погибли не менее четырех человек — командир экипажа и трое пассажиров, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе, созданном после крушения самолета. РИА Новости сообщает о троих погибших.

Пассажирский самолет потерпел крушение в Иркутской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Казачинско-Ленского района региона.

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что самолет, летевший из Иркутска, упал в четырех километрах от села и разрушился при падении. Несколько человек успели выбраться из салона.

В МЧС подтвердили, что самолет с 16 людьми на борту совершил жесткую посадку. Самолет упал с низкой высоты, рассказал собеседник «Интерфакса» в районной администрации. Четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии. Еще 11 человек зажало в салоне, в каком они состоянии, неизвестно.

L-410 пропал с радаров, когда повторно заходил на посадку, сообщили «Интерфаксу» в авиакомпании «СиЛА», которой принадлежит самолет.

По предварительным данным, самолет разбился из-за отказа техники, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. Источник ТАСС в то же время сказал, что среди версий авиакатастрофы — ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.