ФБР по требованию Байдена рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало первый документ из серии материалов о терактах 11 сентября 2001 года, которые ранее в сентябре приказал рассекретить президент США Джо Байден.

16-страничный документ датирован 4 апреля 2016 года, текст приведен с купюрами. Как пишет Associated Press, документ содержит краткое изложение допроса человека, который часто общался с гражданами Саудовской Аравии в США, поддерживавших первых участников теракта. Допрос провели в 2015 году.

В документе подробно описаны контакты террористов с саудовскими сообщниками в США, но нет доказательств того, что высокопоставленные представители Саудовской Аравии были причастны к заговору.

В посольстве Саудовской Аравии в США ранее приветствовали рассекречивание документов по терактам 11 сентября, чтобы «раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес королевства». В посольстве называли «категорически ложными» любые утверждения о причастности Саудовской Аравии к терактам.

15 из 19 террористов, совершивших теракты 11 сентября 2001 года, были подданными Саудовской Аравии. Королевство отказывается признать свою ответственность за теракты.

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