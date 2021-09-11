Роскомнадзор заблокировал сайт свердловского правительственного издания из-за шуточного материала «Как брать и давать взятки»

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Роскомнадзор заблокировал сайт свердловского издания «Областная газета» из-за материала 2017 года «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Об этом в своем фейсбуке написал главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

«Сайт заблокирован. Сетевое СМИ с аудиторией один миллион читателей в месяц на период завершения избирательной кампании в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области лишено возможности информирования граждан», — заявил Полянин.

Через несколько часов он сообщил, что сайт «Областной газеты» разблокировали.

По словам Полянина, причиной блокировки стал материал «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Это текст сатирического журнала «Красная бурда», который перепечатала «Областная газета».

В 2018 году суд в Саратовской области признал этот материал запрещенным к распространению, после чего он был удален. Но в 2019 году суд в Екатеринбурге, куда пожаловалась «Областная газета», снял запрет на публикацию текста.

«Областная газета» — общественно-политическая газета, издаваемая в Екатеринбурге. Ее учредители — губернатор Свердловской области и областное законодательное собрание.

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