Начат сбор средств на помощь находящимся в России афганцам, которым грозит высылка на родину

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Комитет « » объявил сбор средств на помощь афганцам, находящимся в России.

Деньги планируется собрать на помощь тем афганцам, которые уже давно находятся в стране и которым грозит депортация на родину. Всего в благотворительную организацию обратились 95 человек, и это число, предположили в «Гражданском содействии», будет расти.

Возвращение в страну, которую захватили , грозит им пытками, тюремным заключением или смертью. Все они являются так называемыми «беженцами на месте», то есть оказались в опасности из-за событий на родине, уже находясь за ее пределами. И все они, согласно Конвенции о статусе беженцев, имеют право обратиться за убежищем в России.

Собранные деньги планируется потратить на документы для обращения за убежищем для 95 человек, а также на жизнь двум семьям с детьми. По данным «Гражданского содействия», для этого необходимо собрать 1,335 миллиона рублей.

Талибы захватили власть в Афганистане в середине августа. За следующие две недели при помощи США и некоторых других западных государств страну покинули несколько десятков тысяч афганцев — в основном, тех, кто сотрудничал с Западом.

Талибы, придя к власти, обещали, что не будут преследовать тех, кто сотрудничал с иностранными военными и работал на предыдущее правительство. Будут ли они исполнять это обещание — неясно.

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