Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил спортивную карьеру. Об этом он заявил изданию Voetbal International.

Последним местом работы 74-летнего голландского специалиста стала сборная Кюрасао, контракт с которой был рассчитан до 2022 года. В мае Хиддинк приостановил работу с командой из-за того, что заразился коронавирусом. После болезни он решил не возвращаться к тренерской деятельности.

В разное время Гус Хиддинк возглавлял сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции. С 2006 по 2010 год он был тренером сборной России по футболу и вывел ее в полуфинал Евро-2008.

На клубном уровне Хиддинк тренировал ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал Мадрид», «Реал Бетис» и «Челси».

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