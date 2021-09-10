Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Центральный суд Челябинска вынес приговор анархисту Дмитрию Цибуковскому и его супруге Анастасии Сафоновой по делу о баннере «ФСБ — главный террорист», который они вывесили на заборе областного управления спецслужбы в 2018 году.

Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды и назначил Цибуковскому два с половиной года колонии, а Сафоновой — два года колонии.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных, представлявших интересы анархистов в суде.

Прокуратура просила приговорить Цибуковского и Сафонову к шести годам лишения свободы.

Баннер на заборе ФСБ был вывешен в поддержку фигурантов . Дело в отношении Цибуковского и Сафоновой дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

Также анархистов обвиняли в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке. По этой статье суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Защита намерена обжаловать приговор анархистам.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой