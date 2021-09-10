Amazon оплатит обучение в колледже всем сотрудникам, которые хотят получить высшее образование. Компания потратит на это 1,2 миллиарда долларов

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Компания Amazon объявила, что оплатит обучение в колледжах и университетах всем своим сотрудникам, которые желают получить или уже получают степень бакалавра. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания возьмет на себя расходы не только на четырехлетнее обучение, но и на книги. Сотрудники будут иметь право на оплату образования за счет Amazon после 90 дней работы в компании. При этом, если они уволятся по ходу обучения или сразу после него, они не должны будут возвращать плату за обучение.

Сотрудники, которые работают 20 часов в неделю, будут иметь право на оплату 50% стоимости учебы.

В общей сложности Amazon планирует потратить на программу 1,2 миллиарда долларов к 2025 году. Право на получение оплачиваемого компанией образования будут иметь 750 тысяч сотрудников.

Летом аналогичные предложения по оплате 100% обучения в колледже для своих сотрудников сделали Walmart и Target — крупнейшие ретейлеры США и прямые конкуренты Amazon.

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