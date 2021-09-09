В Сирии погиб российский военнослужащий

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Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Сирии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны.

Взрыв произошел в сирийской провинции Хомс 9 сентября, когда российская военная полиция вела рекогносцировку маршрута прохождения гуманитарной колонны.

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве, установленном на обочине. Находившийся в машине россиянин получил тяжелые ранения, от которых умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В марте 2021 года первый заместитель председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что в связи с военной операцией в Сирии, которую Россия начала в 2015 году, погибли 112 российских военнослужащих.

В Сирии также погибли десятки россиян, которые, по неподтвержденным данным, были наемниками, воевавшими на стороне сирийской правительственной армии. Официальных данных о количестве таких погибших нет.