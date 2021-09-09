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Роскомнадзор утвердил маркировку для иностранных компаний, нарушающих российские законы

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Глава Роскомнадзора Андрей Липов своим приказом утвердил текст сообщения, которое должно сопровождать интернет-контент иностранных компаний, нарушающих, по мнению властей РФ, российское законодательство.

В приказе приводится следующая формулировка: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации».

Размер букв в сообщении должен быть «не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица», сказано в приказе.

Эти требования относятся к иностранным юридическим лицам, иностранным организациям без статуса юрлица, иностранным гражданам и людям без гражданства, которые «осуществляют деятельность в интернете на территории Российской Федерации».

Российские власти обязали иностранцев, нарушающих закон, маркировать свои сообщения в поправках о «приземлении» иностранных соцсетей в России, который приняли 1 июля.

Власти России среди прочего требуют, чтобы свой контент маркировали СМИ и отдельные журналисты, объявленные Минюстом РФ «иностранными агентами». Всего в реестр «иноагентов» входят 47 человек и организаций. Примерно две трети из них включили в реестр, начиная с апреля 2021 года.

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