В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова. Победителям заплатят по полмиллиона рублей

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Власти Чечни объявили конкурс на лучшее художественное изображение главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата и матери Аймани. Об этом сообщил в инстаграме глава чеченского парламента Магомед Даудов.

По его словам, конкурс был объявлен «в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики».

Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодежи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной.

Победитель в каждой из трех номинаций получит по 500 тысяч рублей. Они будут выплачены из регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Конкурс продлится до 5 октября.

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