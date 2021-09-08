На замглавы инженерных войск России завели уголовное дело. Его обвиняют во взятках и в том, что он заставлял подчиненного строить дачу

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Заместитель начальника инженерных войск России генерал-майор Руслан Алахвердиев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, дело было возбуждено в конце июля, в августе суд арестовал Алахвердиева, и сейчас он находится в одном из московских СИЗО.

Обвинения генералу предъявлены по статьям о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

По данным источника «Интерфакса», Алахвердиеву вменяют получение восьми миллионов рублей от строительных организаций, которые были подрядчиками по госконтрактам. «В ходе расследования сумма вменяемых взяток, скорее всего, возрастет», — отметил источник. Помимо этого, его обвиняют в «привлечении к работам на своей даче подчиненного».

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