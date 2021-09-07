Жители России в августе взяли кредиты наличными на рекордную сумму

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В августе россияне взяли 2,1 миллиона кредитов наличными на рекордную сумму — 646,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Frank RG.

При этом средний размер потребительского кредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тысячи рублей.

Спрос со стороны населения на кредиты наличными объясняется ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов и началом учебного года, сообщил РБК директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Снижение среднего чека по потребительским кредитам, по мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, может говорить о наращивании численности новых заемщиков. Банки, предположил он, охватывают новые клиентские сегменты, включая наименее обеспеченные.

Предыдущий рекорд по выданным кредитам наличными был установлен в России в апреле 2021 года. Тогда кредиты были выданы на общую сумму почти 624 миллиарда рублей.

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