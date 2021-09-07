Умер художник-постановщик Борис Краснов

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В Москве после тяжелой болезни в возрасте 60 лет умер дизайнер, художник-постановщик Борис Краснов, сообщает «Московский комсомолец».

Алексей Филиппов / ТАСС

Последнее время он находился в хосписе. По данным СМИ, он перенес два инсульта и ковид и был частично парализован.

Борис Краснов известен как сценограф звезд российской эстрады. В частности, он оформлял шоу Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Людмилы Гурченко, Иосифа Кобзона и многих других исполнителей. Являлся членом Российской академии художеств и Союза театральных деятелей России.

В 2011 году Краснова задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. После этого он перенес первый инсульт и проходил длительную реабилитацию. В 2015-м дело против него закрыли за отсутствием состава преступления. Повторный инсульт Краснов перенес в августе 2021 года.