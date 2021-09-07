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«Медуза», я с тобой

Умер актер Майкл Уильямс, игравший в «Прослушке» и «Подпольной империи». Причиной его смерти могла стать передозировка наркотиков

Источник: The New York Post

Умер актер Майкл Уильямс. Об этом сообщает New York Post.

Тело 54-летнего Уильямса обнаружил племянник в его квартире в Нью-Йорке.

Jeff Vespa / WireImage / Getty Images

По данным источников NY Post, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков, вероятно, героина или фентанила. Также о возможной передозировке сообщают источники NBC 4 New York. Официально причина смерти еще не установлена.

Как напоминает NY Post, актер на протяжении многих лет открыто говорил о своей зависимости и о борьбе с ней.

Уильямс за свою карьеру сыграл более 50 ролей в фильмах и более 30 — в телесериалах. Наиболее известными его ролями были Омар Литтл в сериале «Прослушка» и Альберт Уайт в «Подпольной империи».

Уильямс номинирован на премию «Эмми», церемония вручения которой состоится 19 сентября, за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта». До этого у актера было три номинации на премию.