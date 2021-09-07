«Пора дать экономике повзрослеть». Алексей Кудрин предложил провести приватизацию госкомпаний

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Глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин написал для журнала «Компания» статью «Пора дать экономике повзрослеть», в которой предложил сократить участие государства в экономике России.

Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.

Кудрин отметил, что среди 10 крупнейших компаний России только четыре — частные, тогда как в десятке крупнейших компаний США — все. По его словам, компании с госучастием «менее пластичны в плане управления» и сильно зависят от бюрократической машины.

Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

Кудрин предостерег от так называемой псевдоприватизации, когда часть пакетов акций, принадлежащих государству, вносят как взнос в уставные капиталы госкорпораций или институтов развития.

Глава Счетной палаты считает, что приватизация позволит привлекать дополнительные средства на новые стратегические инициативы, не повышая налоговую нагрузку. По оценке Кудрина, приватизация может принести в казну в среднем около 200-300 миллиардов рублей в год в течение пяти-шести лет.

Кудрин назвал «хорошим таргетом» сохранение в собственности государства не более 160 пакетов акций. Он считает, что государству нужно выйти «из хозяйственных отраслей, живущих в условиях рынка», но остаться «лишь там, где это необходимо, — в безопасности, социальной сфере».

Обновление 12:45. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью Кудрина, сказал, что точка зрения главы Счетной палаты «важна», но «есть и другие экспертные точки зрения». «Безусловно, приватизация как процесс, вы знаете, что она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. Кроме того, мы с вами также помним, что на протяжении нашей последней новой истории мы неоднократно сталкивались, когда в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности», — заявил Песков. Он отметил, что никаких решений на счет приватизации не принимали.

По данным Единой системы управления государственным имуществом, которые привел Алексей Кудрин, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами.

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