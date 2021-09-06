Жителям Москвы не продлевают сертификаты о вакцинации после повторной прививки

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Жители Москвы столкнулись с тем, что власти не обновляют цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса после ревакцинации, сообщила газета «Коммерсант».

Неназванная сотрудница IT-компании рассказала изданию, что после ревакцинации ей не продлили срок действия сертификата — и сделали это только спустя три недели и после многочисленных обращений. «Коммерсант» отметил, что на форумах также пишут о трудностях с продлением сертификатов после ревакцинации.

В техподдержке Единой медицинской информационной системы сообщили, что «на данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается», но условия продления сертификатов могут пересмотреть.

В Департаменте информационных технологий Москвы сказали, что QR-код вакцинированных граждан действует год, поэтому сейчас даже у первых привитых не может возникнуть проблем с его использованием.

«Коммерсант» в то же время отметил, что без обновления срока вакцинации жители Москвы не могут получить бонусы от работодателей или поехать в страны, для въезда в которые нужен полугодовой сертификат.

Один из читателей «Медузы» сообщил, что после ревакцинации его цифровой сертификат обновили спустя полтора месяца после третьей прививки. Другой читатель, в свою очередь, рассказал, что после ревакцинации получил сертификат сроком на один год — до июля 2022 года.

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