Умер Жан-Поль Бельмондо

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Умер актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

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Актеру было 88 лет.

Жан-Поль Бельмондо — один из самых известных во Франции и за ее пределами актеров. Бельмондо впервые появился на киноэкране в 1957 году, а в 1959 году стал всемирно известен, сыграв в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — манифесте французской «новой волны». Бельмондо работал с такими знаменитыми режиссерами, как Витторио Де Сика, Луи Маль, Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. Он также был одним из самых коммерчески успешных французских актеров.

Среди самых известных ролей актера — фильм «Профессионал», а всего в фильмографии Бельмондо десятки лент. Последним художественным фильмом, в котором сыграл Бельмондо, стал «Человек и его собака», вышедший в широкий прокат в 2009 году.