Умер французский футболист Жан-Пьер Адамс, который 39 лет не приходил в сознание

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Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс, находившийся в вегетативном состоянии с 1982 года, умер 6 сентября в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил клуб «Пари Сен-Жермен», за который ранее выступал спортсмен.

Жан-Пьер Адамс, 13 октября 1972 года AFP / Scanpix / LETA

Свои соболезнования семье футболиста принесли клубы «Ницца» и «Ним», за которые также играл Жан-Пьер Адамс.

Выходец из Сенегала Жан-Пьер Адамс в составе «Нима» и «Ниццы» дважды становился серебряным призером чемпионата Франции. В составе сборной Франции по футболу Адамс провел 22 матча с 1972 по 1976 год.

Жан-Пьер Адамс большую часть жизни находился в вегетативном состоянии. 17 марта 1982 года ему делали операцию под наркозом в одной из больниц Лиона, после чего он впал в кому. В тот день, как пишет BBC News, многие сотрудники больницы объявили забастовку, а врач-анестезиолог помимо Адамса ухаживал за еще семью пациентами. Адамс находился под наблюдением стажера, который позже признал, что не справился с поставленной задачей.

В ходе операции футболист перенес остановку сердца, а его мозг получил повреждения. После неудачной операции Жан-Пьер Адамс провел 15 месяцев в больнице, после чего за ним в Ниме ухаживала его жена Бернадетт. Только в середине 1990-х годов анестезиолог и стажер понесли наказание — их приговорили к месяцу условного срока и штрафу, равному 750 евро.

Именем Жан-Пьера Адамса названы стадионы в нескольких французских муниципалитетах: Коркийруа, Катийон-сюр-Самбр и Даммари-ле-Лис.