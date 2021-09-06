Полиция сорвала матч сборных Бразилии и Аргентины из-за нарушения футболистами санитарных норм

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Полиция прервала матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины из-за нарушений санитарных норм.

Встреча проходила в воскресенье на стадионе «Арена Коринтианс» в бразильском Сан-Паулу. На седьмой минуте матча на поле вышли полицейские и сотрудники Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Они попытались задержать игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса, игравших на поле, а также Эмилиано Буэндию, находившегося на скамейке запасных. Эти четверо игроков представляют клубы Английской премьер-лиги. Согласно санитарным требованиям, граждане, въезжающие в Бразилию из Великобритании, Индии и ЮАР, должны пройти двухнедельный карантин. По данным бразильских чиновников, аргентинские игроки при въезде сообщили о себе ложные сведения, чтобы избежать карантина.

Из-за вмешательства полиции сборная Аргентины в полном составе покинула поле, и матч не был доигран. Вскоре аргентинские футболисты улетели из страны. Перед вылетом в аэропорту полиция кратко опросила нарушителей санитарных норм, рекомендовав им покинуть Бразилию.

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