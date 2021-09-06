Художника Илью Першина приговорили к трем годам колонии-поселения по делу о нападении на омоновца на акции в Петербурге

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Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Илью Першина к трем годам колонии-поселения по делу о нападении на бойца ОМОН на акции в поддержку политика Алексей Навального 31 января.

В сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга говорится, что Першин, пытаясь избежать задержания на Исаакиевской площади, нанес «не менее двух ударов локтями в область грудной клетки, а также один удар ногой в область левого коленного сустава, чем причинил потерпевшему физическую боль и телесное повреждение».

Першина признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

Подсудимый — художник, приехавший в Петербург из Магадана, — свою вину не признал. На акцию, по словам Першина, он пришел как художник, чтобы «пластику людей изучать».

Подруга Першина Эржени Ражнаева, пишет «Медиазона», утверждала, что видела, как омоновец, пытаясь догнать художника, упал сам. Суд счел, что такая версия надуманная, указав, что на бойце ОМОНа была защитная экипировка, в которой получить такую травму при падении он бы не смог.

По данным «Медиазоны», после акций в поддержку Навального 31 января в России были возбуждены 30 уголовных дел о насилии в отношении полицейских.

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