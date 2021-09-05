В Гвинее произошел переворот. Военные свергли 83-летнего президента, который год назад изменил конституцию, чтобы остаться у власти

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В Гвинее группа военных объявила о том, что захватила власть в результате переворота, и об аресте действующего президента, 83-летнего Альфы Конде.

В сообщении по национальному телевидению лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что в стране приостанавливается действие конституции и распускаются парламент и правительство. Он также распорядился закрыть внешние границы и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Думбуя также сообщил о создании Национального комитета по сплочению и развитию, целью которого является объединение всех граждан для решения стоящих перед страной проблем. Он объяснил необходимость свержения властей коррупцией в правящих кругах и бедностью подавляющей части населения.

Мятежники опубликовали видео, на котором Конде сидит в окружении военных. Как отмечает «Би-би-си», подлинность записи пока не установлена.

Днем 5 сентября, до того, как военные объявили о перевороте, на улицах столицы страны Конакри были слышны выстрелы.

Представители Минобороны Гвинеи, в то же время, утверждают, что им удалось отбить атаку мятежников на президентский дворец. При этом в ведомстве не говорят о том, где находится президент.

Конде был избран президентом в 2010 году, а пять лет спустя его переизбрали на второй срок. По его окончании он обязан был покинуть пост, однако в марте 2020 года в Гвинее был проведен конституционный референдум, благодаря которому президентские сроки Конде обнулились и он смог баллотироваться на третий срок.

На выборах в октябре 2020 года, по официальным данным, Конде набрал 59% голосов. Оппозиция обвиняла власти в масштабных фальсификациях, что привело к массовым демонстрациям и беспорядкам. В результате действий властей по разгону протестующих погибли 12 человек.

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